Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Ísis descobre que está grávida.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas, e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo.

Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia, e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.