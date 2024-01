Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Sérgio apresenta a Adriana resultado do exame de DNA de Ísis.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália, e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos.

Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.