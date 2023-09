Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Natália desconfiada.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Giovanni confessa estar interessado em Ísis. Natália desconfia de que Carol possa ter assassinado Bruno. Cris insinua para Helena que gostou de Giovanni. Helena ouve quando Giovanni afirma seu interesse por Ísis. Érica pressiona Mário para descobrir a traição de Edu. Carol e Adriana lembram de quando Bruno as humilhou.

Renée volta para casa e é recebida com amor por sua família. Helena e Jonas discutem por causa de Adriana. Edu confronta Érica, que confessa sua desconfiança com o marido. Evilásio afirma que Mário está apaixonado por Érica. Lara exige que Roberto revele o nome da amante de Átila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.