Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Adriana confidencia que Sérgio é o pai de Ísis.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Adriana confidencia a Marlene que Sérgio é o pai de Ísis. Sérgio comenta com Giovanni que acredita já conhecer Adriana. Ulisses flagra Carol com Marcos. Roberto descobre que Lara demitiu Mário e comemora. Wanda se preocupa com o término de Ulisses e Carol.

Mário tenta se declarar para Érica, mas não consegue parar de pensar em Lara. Marcos questiona Natália sobre a morte de Bruno. Mário afirma a Lara que não aceita sua demissão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.