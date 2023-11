Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Renée descobre que Wagner reapareceu.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Adriana discute com Jonas. Tony discute Renée. Jonas tenta reatar com Adriana. Wagner sonda Evilásio sobre sua família. Helena procura Jonas para falar sobre o filho. Ísis conta para Giovanni que almoçará com Sérgio. Yeda conversa com Edu sobre Érica. Natália fica surpresa ao saber que Carol está namorando Ulisses. Tony desiste do plano de Cris.

Natália expulsa Carol da clínica. Lara quase flagra Roberto e Vilma arrumando a câmera que eles colocaram em sua sala. Ísis chega para o almoço com Sérgio. Carol sugere que Adriana conte a verdade para Ísis sobre o pai dela. Renée descobre que Wagner reapareceu e falou com Evilásio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.