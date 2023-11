Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 17:50, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Cris e Tony se beijam.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Roberto garante a Helena que Jonas se arrependerá do divórcio. Sérgio e Ísis trocam elogios e se emocionam. Míriam tenta descobrir algum segredo de Helena ou seu pai. Lara exige que Mário descubra quem eram as outras amantes de Átila. Taís pede para Pedro ficar com ela. Natália relata a Lígia uma lembrança que teve com Bruno e Helena. Érika desconfia de Edu. Eugênia decide ajudar Márcia.

Giovanni faz acusações contra Jonas. Roberto e Helena armam contra Jonas. Carol gosta de ver o entrosamento entre Natália e Ulisses. Ísis descobre sobre a discussão entre Jonas e Giovanni. Mário conta sobre as amantes de Átila, e Taís fica perturbada. Lara se lembra de ter visto o mesmo colar no pescoço de uma mulher. Cris e Tony se beijam.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:50, na Rede Globo.