Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

Nesse capítulo, Cris sugere a Giovanni que eles se casem.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Marcos enfrenta Jairinho para defender Taís. Lara apoia Mário, que sofre com o sequestro da irmã. Marcos convence Jairinho a buscar comida para Taís, e tenta fugir com a modelo. Natália conforta Pedro. Jonas é romântico com Adriana.

Míriam discute com Helena. Cris sugere a Giovanni que eles se casem. Raquel, Evilásio, Lara e Mário rezam por Taís. Marcos pede desculpas a Taís por tê-la colocado em perigo. Natália, Rico e Pedro encontram o cativeiro

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.