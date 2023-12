Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Marcos questiona Carol sobre a relação com Bruno.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Marcos questiona Carol sobre sua relação com Bruno. Natália e Pedro fazem as pazes. Giovanni comunica a Sérgio e Helena que se afastará da empresa por um tempo. Edu afirma a Yeda que a considera uma mulher bonita e atraente. Míriam convence Helena a levá-la para um fim de semana na serra.

Carol conta a Natália que Marcos dormiu em sua casa. Mário confessa a Roberto sua paixão por Érica. Natália encontra o anel que Marcos devolveu e exige que Pedro peça perdão ao sobrinho. As amigas preparam uma festa de despedida para Renée. Míriam arma para Danilo conhecer Helena.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.