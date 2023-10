Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Ísis salva Cris.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

O dono do canil clandestino foge com o carro de Cris, levando a menina junto. Ísis consegue salvar Cris. Giovanni chega ao local e vai ao encontro das duas. Lara repreende a atitude de Cris. Cris pede uma nova chance a Giovanni. Natália procura Adriana. Érica pede que Mário converse com Edu sobre Renée. Evilásio confronta Silas.

Jonas e Helena discutem, e ela afirma que o ama. Carol diz acreditar em Natália sobre o que aconteceu com Bruno, e Pedro se decepciona. Sérgio recebe uma carta de Míriam e passa mal. Taís e Renée vão à casa de Lara. Roberto anuncia a Lara que descobriu a identidade da amante de Átila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.