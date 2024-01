Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Elas Por Elas' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Roberto revela a Mário que a última amante de Átila foi Taís.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quinta-feira

Lara e Mário reafirmam a paixão uma pelo outro. Rico se oferece para ajudar Renée a encontrar Wagner. Natália exige que Ulisses garanta que Carol não seja prejudicada no trabalho. Marcos pede Carol em namoro. Yeda e Cris flagram Lara com Mário. Taís comenta com Pedro que acredita já conhecer Rico, e ele disfarça.

Sérgio visita Ísis, e Adriana se irrita. Raquel e Evilásio se emocionam com o namoro de Mário e Lara. Roberto se enfurece com o anúncio de Lara sobre Mário. Roberto revela a Mário que a última amante de Átila foi Taís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.