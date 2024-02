Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (7)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (7) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Helena se revolta contra o casamento de Sérgio e Míriam, e Giovanni afirma que descobrirá o que está por trás da armação. Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda, e ambas perdem o emprego no escritório. Helena pede ajuda a Roberto para impedir o casamento de Sérgio e Míriam.

Roberto garante a Vilma que acabará com todas as chances de Lara retomar sua carreira. Carol tranquiliza Jonas sobre seu tratamento. Érica alerta Renée sobre seu comportamento com Vic. Lara recebe uma ordem de despejo de sua casa.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.