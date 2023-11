Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Carol e Natália conhecem Marcos.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Começa a audiência de Taís e de outras modelos contra Silas. Míriam descobre que Jonas irá morar com Adriana, e conta para Helena. Vic desabafa com Márcia/Susana e conta que Wagner está rondando sua família. Lara nota que alguém sabotou suas anotações e se desespera diante do juiz.

Mário apoia Lara, que recupera sua calma. Carol marca um encontro, e Ulisses e Wanda desconfiam. Lara confronta Roberto sobre a sabotagem a suas anotações. Jonas questiona se Giovanni desconfia dele. Carol e Natália conhecem Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.