Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Marcos é atendido no hospital, e Natália e Carol vão ao seu encontro.

Marcos é atendido no hospital, e Natália e Carol vão ao seu encontro. Sérgio não gosta do envolvimento de Helena com Danilo. Vic volta para casa com Márcia. Renée pede que Polvilho a leve até Wagner. Giovanni e Ísis vão acampar, e o jovem tem uma crise de ansiedade.

Jairinho se aproxima de Marcos, que tenta disfarçar a amizade deles na frente de Natália. Lara confessa a Yeda e Cris sua paixão por Mário. Sérgio procura Adriana.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.