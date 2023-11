Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (22)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (22) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Helena apresenta prova contra Jonas.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Pedro afirma para Taís que assumirá seu filho, e os dois reatam. Edu sofre ao ver Érica no hospital, e promete a Renée que mudará seu comportamento. Mário revela a Lara que descobriu outras amantes de Átila. Carol incentiva Natália a fazer uma exposição com suas fotos. Sérgio conforta Ísis, que sofre ao perder um cão.

Eugênia apresenta Márcia/Susana para Vic, e as duas se entendem. Aramis pede demissão do escritório. Danilo tenta convencer Míriam a se afastar de Sérgio. Durante audiência do divórcio, Helena apresenta uma prova contra Jonas.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.