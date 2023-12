Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Lara decide dispensar serviços de Mário.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Lara se decepciona com Mário e decide dispensar os serviços do dele. Marcos manipula Natália, e Pedro se preocupa com a irmã. Érica incentiva Renée a viver a própria vida. Tony confessa para Aramis que gosta de Cris, mas não confia na moça.

Marcos questiona Carol sobre Bruno. Taís conforta Lara, que sofre pela paixão não correspondida por Mário. Natália revela a Ulisses que Carol está envolvida com Marcos. Ísis apresenta Sérgio para Adriana, que o reconhece.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.