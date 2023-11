Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Helena orienta Roberto a destruir Jonas.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Taís tenta falar com Pedro sobre sua gravidez. Sérgio convence Helena a se afastar de Jonas. Cris tenta se insinuar para Giovanni. Aramis fica frustrado quando Yeda se recusa a ser apresentada a sua família como sua namorada. Lara decide ficar com o colar que Átila deixou com Casemiro. Tony discute com Cris. Ísis e Giovanni jantam juntos.

Adriana comenta com Jonas sobre sua desconfiança de Helena. Taís conta para Pedro sobre a gravidez. Márcia fala com Eugênia de sua pretensão de se reaproximar de Vic. Helena pede para falar com Jonas. Natália vai à casa de Carol. Maninha ouve uma conversa de Míriam sobre Sérgio. Helena orienta Roberto a destruir a vida de Jonas.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.