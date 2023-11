Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Mário consegue novos clientes.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Giovanni liga para Ísis, que se apressa para ajudar o namorado. Carol esconde Ulisses e atende Wanda. Lara e Mário encontram vários recibos antigos de Átila, e Roberto fica apreensivo. Giovanni assume a vice-presidência da Helàne. Helena destrata Ísis. Jonas pede a ajuda de Marlene. Ísis incentiva Adriana a ficar com Jonas.

Mário consegue vários novos clientes, e Raquel estranha. Marlene obriga Adriana a sair com ela. Renée fala com Érica sobre Edu. Giovanni agradece Ísis pelo apoio. Tony se surpreende ao descobrir que Vic está procurando Wagner. Adriana chega ao karaokê com Marlene e descobre que a tia armou um encontro com Jonas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.