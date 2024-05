Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (31)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (31) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alejandro se preocupa com Lygia.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Alejandro se preocupa com Lygia. Rosário manda Fabian embora. Liara fala para Rodinei que a Borralho Crew pode ir para Berlim. Socorro convida Wanderley e Zaqueu para uma festa na casa de Chayene. Brunessa observa Sônia se exibindo para Sarmento.

Elano dá um livro de presente para Cida. Penha se emociona no recital e Otto fica encantado. Cida lê o livro que ganhou de Elano, mas sonha com Conrado. Penha não aceita o convite de Otto para jantar. Elano afirma para Kleiton que conquistará Cida.

Alejandro leva Lygia ao hospital e sofre ao saber que ela precisa ser operada com urgência. Socorro é obrigada a contar para Chayene que Naldo é quem faz as comidas do Piauí. Rosário fica dividida entre Inácio e Fabian.

O médico avisa que Lygia ficará internada e todos se preocupam. Rosário tenta marcar um encontro com Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.