Que horas começa "Carinha de anjo" hoje, quinta-feira (3)? Confira

Um dos recordes de audiência, a novela Carinha de Anjo será exibida nesta quinta-feira (3) às 20h30 (horário de Brasília), no SBT. O capítulo da reprise da novela começa logo após a exibição do jornal "SBT Brasil".

A telenovela segue na programação até as 22h15h. Depois, quando entra no ar o 'Programa do Ratinho'.

A trama conta a história de Dulce Maria, de 5 anos, filha única de Gustavo e Tereza. Ao perder a mãe, a menina passa a viver no colégio Doce Horizonte, um internato religioso da zona rural, sem contato com o pai.

Que horas começa Carinha de anjo?

A novela começa às 20h30, pelo horário de Brasília, nesta quinta-feira (3).

Resumo do capítulo de 'Carinha de Anjo' hoje

Cecília e Gustavo vão até a casa de Diana e Inácio para convidar os dois para serem seus padrinhos de casamento. Gustavo diz que eles não querem presentes, pois a presença dos dois na vida do casal é o maior presente que podem ter. Madre acorda pela manhã com a lama seca em seu rosto e só percebe o acontecimento após Fabiana e irmã Didi se assustarem com ela.

Dulce e Lulu justificam para Fabiana e Cecília que tentaram agradar a Madre para que ela não deixasse Pascoal fazer churrasco da Mimosa. As professoras não compreendem e decidem fazer uma reunião. Madre decide ir falar com Dulce e Lulu. Fabiana ajuda Miguel e Zé Felipe a prenderem em uma rede Pascoal por acharem que ele vai fazer churrasco com a vaca Mimosa.

Delegado Peixoto chega no colégio após receber um pedido de ajuda. Todos vão até o curral e ficam surpresos ao verem Pascoal preso. Madre decide mudar Lulu de quarto e diz que ela não pode ficar próxima de Dulce nas horas vagas.

Fabiana terá que ajudar Pascoal como castigo. Leonardo entrega o pacote do novo café da Rey Café para que ele consiga pagar para que várias pessoas falem mal do produto nas redes sociais. Leonardo rouba o anel que Gustavo deixou na mesa de sua sala na empresa.