Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (7)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges revela que Macário está vivo e que sua morte foi forjada por ele, Chico Bento e o Dr.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Boanerges revela que Macário está vivo e que sua morte foi forjada por ele, Chico Bento e o Dr. Teles, para que tudo acabasse bem. Eles acabam contando tudo ao delegado, que descobre que no caixão de Macário só tem entulho. Macário e Dr. Teles explicam na delegacia por que fizeram aquilo. Zuca quer casar às pressas, não faz nem questão de vestido de noiva. Bina fica revoltada, tentando convencer a filha a esperar ela fazer um vestido bem bonito. Boanerges vê Belinha e Neco se beijando e não gosta, mas Emerenciana o acalma. Emerenciana convence Boanerges a abrir mão da formalidade de Justino pedir a mão de Belinha.

Justino fica revoltado com isso e diz que não vai ao casamento do filho. Bina e Zuca brigam feio porque a cabocla não quer vestido de noiva. Zuca acaba rasgando o vestido que era pro seu casamento com Tobias. Bina se impressiona com a revolta da filha. Zuca diz que não aguenta mais a mãe atrapalhando a vida dela e de Luís. Edmundo não se conforma por Luís ter ido atrás da cabocla. Pequetita sugere que eles façam uma visita a Boanerges. Generosa e Felício se preparam para conhecer a casa de Rosa e de seu marido Jorge Adib, um próspero comerciante. O delegado prende Tobias. Mariquinha pede que o pai ajude o marido.

Xexéu promete ajudar na campanha de Boanerges e espera ser perdoado. Neco se surpreende ao saber da prisão de Tobias. Mariquinha chora e o peão pede que ela permaneça calma e jura amá-la muito mais do que pensava ser capaz. Justino propõe se juntar a Boanerges para pedir ao juiz a libertação de Tobias. O delegado garante a Mariquinha que Tobias vai ser inocentado no julgamento. O peão fica em liberdade até o julgamento e agradece a Justino. O coronel retruca que Tobias é um homem honrado e está muito feliz que ele seja casado com a filha. Justino avisa Neco que eles vão à fazenda de Boanerges pedir a mão de Belinha.

O vigário convida Boanerges para o casamento de Zuca, que será uma cerimônia simples. Justino aguarda, impaciente, a chegada de Boanerges na fazenda. Bina se recusa a ir ao casamento, mas Zuca bate pé e mantém o que está marcado. Justino aposta três vacas com Boanerges como Neco não casa sem o seu consentimento. Quando ele aceita a aposta, avisa que está ali para pedir a mão de Belinha para o seu filho Neco. Joaquim diz a Pequetita que não vai permitir o casamento de Luís com Zuca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.