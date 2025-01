Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (20)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (20) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Zuca diz a Bina que vai morrer se não tiver nem a esperança de rever Luís.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

Zuca diz a Bina que vai morrer se não tiver nem a esperança de rever Luís. Zé fala para Bina que Zuca tem o direito de saber que Luís lhe mandou uma carta, mas Bina garante que é melhor que ela o esqueça de uma vez. Chico ouve tudo, mas decide não contar para Zuca. Emerenciana entrega uma carta de Gustavo a Belinha, mas ela não quer nem ler. Neco torce para que Belinha leia logo a carta que ela pensa ser de Gustavo.

Justino se recusa a fazer as pazes com Mariquinha, pois acha que ela cometeu um erro ao se casar com Tobias. Tobias diz a Tina que gostaria de não estar casado com Mariquinha, para poder ficar com Zuca. Mariquinha ouve e vai embora da casa de Tobias. Pepa leva Mariquinha para a casa de Justino. Emerenciana começa a ler a carta de Gustavo para Belinha. Belinha percebe que a carta é de Neco e fica radiante.

Justino diz a Pepa que não vai admitir que Mariquinha viva debaixo de seu teto, deixando-a furiosa. Tobias decide ir atrás de Zuca. Justino pede para conversar com Mariquinha. Justino perdoa Mariquinha e a aceita de volta. Pepa conta para Neco que acha que está grávida. Luís se preocupa por não ter recebido nenhuma resposta de Zuca. Tobias diz a Zuca que cometeu um erro ao se casar com Mariquinha.

Zuca deixa claro para Tobias que não está interessada nele. Bina aconselha Tobias a esquecer Zuca. Boanerges manda que Macário apresse a vinda de Gustavo, pois quer que ele se case logo com Belinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.