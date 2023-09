Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (9) vai ao ar às 18:35, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Marê descobre testamento falso.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' deste sábado

Leonel critica Marê por ter tido um filho de Orlando. O governador chega à São Jacinto e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Marê perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Marê falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel.

Sílvio entrega a Gilda a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Marê. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Marê que o testamento que Gilda usou é falso.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:35, na Rede Globo.