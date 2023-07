Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela deste sábado (29)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (29) vai ao ar às 18:25, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Marê pede para Orlando se casar com Gilda para salvar Marcelino.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' deste sábado

Orlando e Marê levam Marcelino para o hospital. Ione se frustra ao tentar seduzir Ademar. Leonor avisa a Gilda sobre o desmaio de Marcelino. Marê confronta Gilda, que afirma que se casará com Orlando. Frei Severo e Padre Donato culpam Gilda pelo estado de Marcelino. Celeste tenta acalmar seus alunos. Orlando avisa a Marê, Frei Severo e Padre Donato que Marcelino está com sintomas de depressão.

Marcelino implora para ficar com Marê, mas Gilda o ignora. Alguns dias se passam e o quadro de Marcelino não melhora. Aninha, Manoel, Clara e Tobias sentem falta do amigo e questionam por ele para Celeste. Marê pede para Orlando se casar com Gilda para salvar Marcelino.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.