Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Amor Perfeito' deste sábado (16) vai ao ar às 18:25, após 'Caldeirão Com Mion'.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' deste sábado

Gaspar é o primeiro a depor contra Marê. Leonel se revolta com o depoimento de Gilda. Marê fica tensa com o depoimento de Albuquerque. Gilda induz Silvio a protestar contra os questionamentos que Júlio faz para Benedita. Todos os presentes se surpreendem com o depoimento de Madame Chantily. Silvio e Júlio trocam ofensas e são repreendidos pelo Juiz. Leonel tem flashes de memórias durante o julgamento.

Silvio tenta desmoralizar Catarina. Gilda passa mal, e Silvio é afastado do julgamento, após o depoimento de Laura. Júlio interroga Beto Pandeiro. Frei Severo se preocupa com o estado de Leonel. Norberto Carreira é chamado para depor. Leonel se lembra do crime e acusa Gilda de ter atirado contra ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.