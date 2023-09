Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (5) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Leonel ouve voz de Gilda e se desespera.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Marê explica a situação para Marcelino. Leonel olha intrigado para uma foto da filha. Marê revela a Érico que seu pai está vivo. Gaspar critica Anselmo pelo plano contra sua mãe. Albuquerque prende Cândida, e todos se revoltam. Elza começa a trabalhar na loja de Wanda. Ivan critica Anselmo por mandar prender sua mãe. Érico e Júlio tentam libertar Cândida.

Darlene convence as mulheres da cidade a protestarem contra a prisão de Cândida na porta da delegacia. Neiva se espanta ao ver a tristeza de Gilda com a perda de Marcelino. Marê leva Érico para ver Leonel, que não o reconhece. Gilda vai até a Irmandade devolver as roupas de Marcelino. Leonel ouve a voz de Gilda e se desespera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.