Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (29) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda vê Orlando e Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Orlando se emociona com Marcelino. A cantora Carminha Laranjeira elogia a voz de Aparecida. Wanda comemora o reencontro com a filha Laura. Gilda pede que Orlando a acompanhe no show de Carminha. Justino se incomoda com os olhares de Turíbio para Tânia.

Lívia leva Tobias ao encontro de Valente. Frei Leão incentiva Lívia a seguir seu coração. Laura reconhece Gilda. Ivan defende Tânia de Turíbio e se demite do jornal. Lívia revela a Tobias que Valente é seu pai biológico. Gilda vê Orlando e Marê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.