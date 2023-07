Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (25) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Júlio pede uma chance a Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Gilda confronta Padre Donato sobre a invasão à sua casa e repreende Neiva. Gaspar ajuda Clara e Darlene. Frei João não gosta de saber que Gaspar se ofereceu para consertar a cadeira de rodas de Clara. Marê procura Neiva para saber notícias de Marcelino. Gilda dispensa Neiva, e Marcelino fica apreensivo.

Gaspar admite para Frei João suas intenções românticas por Darlene. Sônia se incomoda com o comportamento de Júlio com Marê. Gilda escuta Marcelino dizendo que a odeia. Justino gosta do cuidado que Tânia tem com ele na escola. Orlando sofre por suas perdas. Júlio pede uma chance a Marê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.