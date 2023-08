Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (22) vai ao ar às 18:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Marê e Orlando comemoram derrota de Gilda.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Gilda se revolta com o afastamento, enquanto Érico assume a presidência do hotel. Verônica conta a sua história a Cândida, e as duas se apoiam. Marcelino se preocupa com Gilda, que se emociona com o menino. Tadeu se preocupa com a saúde de Hermínia. Valente desconfia do comportamento de Ademar, que confirma a Albuquerque sua participação no golpe contra o ex-prisioneiro político.

Marê e Orlando comemoram a derrota de Gilda. Albuquerque fracassa em seu plano contra Valente e culpa Lívia. Júlio encontra Norberto. Érico anuncia o retorno de Marê ao Grande Hotel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.