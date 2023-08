Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (15) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê instrui Nelson sobre armadilha contra Gilda.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Marê vibra com a informação de Júlio sobre Benedita. Júlio afirma a Marê e Orlando que Verônica mentiu sobre seu verdadeiro pai. Celeste aceita ser a Rainha da Congada. Padre Severo se preocupa com a falta de notícias de Frei João. Júlio confirma com Verônica que é filho de Anselmo, e decide sair de casa. Sônia consola Júlio.

Lívia descobre que Valente possui um filho desaparecido e fica preocupada. Frei João tenta procurar por ajuda. Verônica descobre que está grávida, e Érico conta para Júlio. Marê instrui Nelson sobre a armadilha contra Gilda. Nelson se preocupa com o valor que Gilda decide investir com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.