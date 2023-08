Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (1) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gaspar confronta Gilda sobre o assassinato de Lucília..

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Gilda fica exultante com a decisão de Orlando de se casar com ela. João agradece as palavras de Darlene. Ademar sofre por ter perdido Sônia, e acaba magoando Ione. Orlando revela a Marcelino o plano que bolou com Marê para salvá-lo de Gilda.

Marcelino comenta com Neiva sobre o plano de Marê contra Gilda. Gilda anuncia seu casamento com Orlando aos funcionários do hotel, e logo todos na cidade ficam sabendo. Gaspar confronta Gilda sobre o assassinato de Lucília.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.