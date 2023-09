Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 17:40, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta sexta-feira

Marê e João impedem Leonel de ir até Gilda. As mulheres decidem continuar com a manifestação a favor de Cândida. Leonel se assusta com o que descobre sobre Gilda. Ítalo e Orlando discutem o caso de Leonel. Gilda manda Albuquerque invadir a Irmandade. Érico incentiva Marê a continuar estimulando a memória do pai. Anselmo avisa a Gaspar que o governador do estado virá a São Jacinto.

Albuquerque chega à Irmandade e os padres se desesperam. Cândida escreve uma carta para as mulheres que estão acampadas na frente da delegacia. Orlando conta para Marê as descobertas que ele e Ítalo fizeram sobre Leonel. Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:40, na Rede Globo.