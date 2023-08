Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (25)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta-feira (25) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta sexta-feira

Marê se desespera, e Júlio tenta acalmar a amiga. Todos se encaminham para o evento da Congada de São Jacinto. Gaspar estranha que Cândida não tenha ajudado Anselmo em seu discurso. Adélia e Ivan trocam olhares. Marê observa Gilda com Orlando e Marcelino, e teme ser presa novamente.

Gaspar anuncia a chegada do trem à cidade e homenageia Anselmo, para a revolta de Cândida. Wanda vê Sílvio com Gilda e confronta o marido por seu passado com a mulher. Valente pensa em Lívia. Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque para atuar contra Marê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.