Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Orlando surpreende Gilda.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta sexta-feira

Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito.

Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.