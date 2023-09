Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Amor Perfeito' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê sonha com o pai.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta sexta-feira

Fabiano não resiste, e Elza se desespera. Detido, Turíbio se culpa pela morte do filho. Todos se sensibilizam com a tragédia em São Jacinto. João repreende as fofocas de Ione. Hermínia falece, e Tadeu não sabe o que fazer com Leonel. Darlene e João contam a Clara que os três serão uma família.

Cândida compartilha suas ideias para a cidade com Luís, que admira a mãe. Gaspar e Anselmo zombam de Cândida. Marê sonha com o pai e comenta com Orlando que gostaria de conversar com ele. Tadeu leva Leonel até a Irmandade. Frei Severo pede para conversar com Marê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.