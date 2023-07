Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda proíbe Marcelino de receber visitas.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta segunda-feira

Gilda gosta de saber que Rita já trabalhou em um orfanato. Wanda repreende Sílvio por ajudar Gilda a ficar com a guarda de Marcelino. Gilda proíbe Marcelino de receber visitas. Darlene e Valente se reconhecem durante um encontro na livraria. Marê conversa com Ítalo sobre o projeto da maternidade. Gaspar discute com Anselmo suas ambições.

Gilda faz exigências à professora Celeste sobre Marcelino. Marê e Orlando se preocupam com Marcelino. Sônia se incomoda com a revolta de Júlio com o estado de Marê. Rita avisa a Gilda que Neiva descumpriu suas ordens. Gilda flagra Frei Donato e as crianças na mansão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.