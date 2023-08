Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda promete se vingar de Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta segunda-feira

Gilda promete se vingar de Marê por ter caído em seu golpe com Nelson. Cândida sofre ao lembrar da conversa de Júlio com Anselmo, e Luís se preocupa com o estado da mãe. Clara gosta da ideia de João deixar a batina de padre. Gilda pede ajuda financeira a Gaspar, que humilha a ex-comparsa. Júlio pensa em Sônia. Sônia confessa a Justino que precisa contar a verdade sobre o bebê que Marê enterrou, pensando que fosse seu filho.

Gilda consegue o dinheiro de que precisa com Sílvio. Lívia alerta Valente sobre uma armadilha de Albuquerque contra ele. Cândida confronta Verônica. Anselmo anuncia que Gilda será afastada da presidência do Grande Hotel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.