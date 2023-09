Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Amor Perfeito' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda é presa.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta segunda-feira

O juiz convoca Leonel a depor, e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa, e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade, e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho.

Wanda pede que Sílvio saia de sua casa, e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.