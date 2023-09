Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 18:20, após 'Futebol'. Nesse capítulo, Leonel vê Gilda e Gaspar.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Leonel recupera a memória, mas não se lembra do atentado, e reage confuso aos comentários de Marê. Gilda se lembra do dia que atirou em Leonel e liga para Gaspar. Anselmo pensa em mandar prender as mulheres. Odilon entrevista Cândida. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai.

Gilda implora que Gaspar passe a noite com ela. Anselmo conspira com Sílvio contra Cândida. Marê revela a Leonel que Gilda e Gaspar foram amantes, e ele desaparece da Irmandade. Ivan mostra o jornal para Cândida, que fica orgulhosa. Leonel vê Gilda e Gaspar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.