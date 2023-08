Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (31) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda se desespera com a partida de Orlando.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Gilda se desespera com a partida de Orlando, e chora nos braços de Rita. Ione contrata Sansão para trabalhar no armazém com Ademar. Gaspar mostra a Gilda o dinheiro que levantou para subornar o júri e condenar Marê. Lívia e Tobias deixam a casa de Albuquerque. Ivan pede Adélia em namoro.

Fabiano volta para a casa de Turíbio. Laura entrega seu diário para Marê e afirma que pode depor a seu favor. Gilda sofre por ter traído Marcelino. Fabiano é internado com tuberculose, e Verônica alerta Elza. Turíbio atira contra Elza, mas acaba atingindo Fabiano.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.