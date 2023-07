Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (27)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (27) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê tem um mau pressentimento.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Gilda se preocupa com Marcelino. Marê tem um mau pressentimento. Sônia reclama da desatenção de Júlio. Neiva conta para Ítalo sobre a obsessão de Gilda por Orlando. Ivan senta ao lado de Adélia no cinema, e ela finge não gostar. Tânia gosta quando Justino comenta que ela precisa arrumar um novo namorado. Rita chama Orlando para cuidar de Marcelino.

Valente encontra o caderno de Tobias. Gilda fica radiante ao ouvir Marcelino chamar Orlando de pai. Ivan convida Adélia para tomar sorvete. Celeste e Popó começam a namorar. Tânia impede Ítalo de beijar Neiva. Ivan se surpreende com Adélia. Sônia termina o namoro com Júlio. Gilda usa Marcelino para convencer Orlando a ficar com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.