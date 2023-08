Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (24)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (24) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Valente escapa do matador.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Gilda faz ameaças veladas a Sílvio, na frente de Albuquerque. Orlando confronta Gilda sobre a origem do dinheiro que levantou para pagar a dívida do investimento que fez com Nelson. Mesmo baleado, Valente escapa do matador e pede socorro na Irmandade. Orlando cuida de Valente, que acusa Albuquerque de ser o mandante do crime.

Orlando, Júlio e Marê deduzem que Albuquerque trabalha para Gilda. Celeste e Leonor inventam para as crianças que Valente deixou a escola. Júlio anuncia que o novo julgamento de Marê foi marcado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.