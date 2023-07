Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda ganha a guarda de Marcelino.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Gilda ganha a guarda de Marcelino e vibra com a vingança contra Marê. Todos na Irmandade se desesperam com a partida de Marcelino. A foto de Tânia é publicada na capa da Gazeta, e Popó se irrita com Turíbio. Marê descobre que Gilda ficará com a tutela de Marcelino e corre ao encontro do menino.

Rita admira Gilda, e Neiva fica abalada. Todos na cidade comentam sobre a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda delira e planeja seu futuro casamento com Orlando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.