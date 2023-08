Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (17)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (17) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê se desespera com depoimento de Benedita.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Marê se desespera com a mudança do depoimento de Benedita. Marcelino conversa com Jesus. Júlio contraria o depoimento de Gaspar. Cândida descobre sobre a gravidez de Verônica e conta para Anselmo, que decide confrontar a ex-amante. Orlando questiona o gerente do banco sobre as movimentações bancárias de Gilda. Albuquerque descobre quem é Valente e decide denunciá-lo.

Anselmo procura Júlio. Lívia se preocupa com Valente. Marê conta para os padres que Gilda comprou Benedita. Orlando avisa a Marê que contratará um detetive particular. Marê diz a Júlio que Hermínia não esconderia alguma informação que pudesse inocentá-la. O promotor alerta Gilda sobre Orlando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.