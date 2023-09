Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Wanda encontra colar de Marê nos pertences de Silvio.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Leonel não consegue lembrar o conteúdo das fotos que recebeu do detetive. Popó revela a Neiva e Adélia sobre Leonel. Marê e o pai contam uma história para Marcelino dormir. Ione pensa em Sansão. Júlio avisa a Marê que a denúncia contra Gilda não foi aceita. Neiva ouve uma conversa entre Gilda e Gaspar. Beto do Pandeiro chega ao hotel e comenta sobre o crime de Leonel.

Wanda encontra o colar de Marê nos pertences de Silvio. Orlando tenta convencer Catarina a voltar com ele para São Jacinto. Leonor aceita trabalhar com Cândida. Wanda revela para Marê que Gilda foi amante de Silvio. Neiva descobre que nunca foi casada. Orlando volta para São Jacinto com Catarina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.