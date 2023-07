Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marcelino pede para ser adotado por Marê e Orlando.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quinta-feira

Gilda pensa em como fazer Marê descobrir que Orlando é filho de Virgílio. Marcelino pede para ser adotado por Marê e Orlando após o casamento dos dois. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre suas origens para Marê. Justino e Popó chegam para estudar com Tânia, Celeste e Leonor.

Ademar se recusa a dormir com Ione. Júlio confessa a Érico que desconfia de que a morte de Lucília tenha sido encomendada. Darlene se surpreende ao pensar em Gaspar. Gilda arma para que as cartas de Virgílio cheguem até Marê. Marê confronta Orlando sobre seu parentesco com Virgílio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.