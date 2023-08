Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (9) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marê descobre que foi demitida.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Catarina se desespera com a ameaça recebida. Ione destrata Ademar. Gaspar garante a Gilda que ainda se vingará dela. Popó e Neiva dão seus depoimentos a Albuquerque. Ione e Wanda incentivam Lívia a voltar a trabalhar. Catarina foge e Marê se desespera.

Antônio conversa com Sônia, e apoia a filha. Albuquerque destrata Lívia, e Valente se preocupa com Tobias. Gilda sofre com o comportamento de Orlando e Marcelino. Marê descobre que foi demitida do hospital.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.