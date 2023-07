Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marcelino foge da mansão.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Marê rejeita Júlio e decide sair de sua casa. Clara fala para Darlene que queria que Frei João fosse seu pai. As crianças e os religiosos se preocupam com a possibilidade de nunca mais verem Marcelino. Érico pede Verônica em casamento. Ademar ameaça se separar de Ione. Júlio estranha quando Verônica fala que nunca se casou.

Marcelino foge da mansão. Verônica repreende Júlio por causa de Marê. Marê chega à Irmandade, e Marcelino implora para ficar com ela. Com a ajuda de Albuquerque, Gilda leva Marcelino de volta para a mansão e o tranca em seu quarto. Rita se apavora e relata a Gilda que Marcelino está com uma febre muito alta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.