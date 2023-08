Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Gilda se revolta com a presença de Marê e deixa a reunião do Conselho. Júlio nota quando Norberto se exalta ao mencionar Gilda. Norberto desconfia de que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que têm de Gilda com Gaspar. Lívia confessa a Marê que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo.

Valente revela a Leonor que Tobias é seu filho. Gilda ameaça Érico, que confronta a vilã. Valente diz a Lívia que lutará por Tobias. Albuquerque contrata um matador para tirar a vida de Valente, que consegue escapar do atentado. Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Marê.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.