Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 18:00, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda aciona Sílvio contra Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital. Gilda aciona Sílvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando.

Albuquerque diz a Lívia que não simpatiza com Valente. Anselmo implora para Verônica reatar com ele. Érico desabafa com Verônica sobre as chantagens a que teve de ceder. Júlio avisa a Marê que o segundo julgamento pela morte de Leonel será marcado em breve.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:00, na Rede Globo.