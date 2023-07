Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 18:10, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Marcelino tenta unir Marê e Orlando novamente.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta quarta-feira

Rosa afirma a Edvaldo que nunca deixou uma criança na Irmandade. Júlio revela que Gilda acusa Frei Severo de negligência com Marcelino, a partir do acidente com o escorpião. Ítalo repreende Gilmar por ter fornecido o prontuário de Marcelino a Edvaldo. Turíbio comenta com Ivan suas intenções com Tânia.

Marcelino tenta unir Marê e Orlando novamente. Adélia se surpreende ao pensar em Ivan. Clara diz que gostaria que Frei João fosse seu pai. Edvaldo conta a Gilda sobre seu encontro com Rosa, e a vilã deduz que Marcelino é o filho de Marê e Orlando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:10, na Rede Globo.